Claudia Roth eröffnet Journalismus-Haus auf Friedhof: Plötzlich knallt es laut

Berlin - Schreckmoment am Unglückstag: Mit einer feierlichen Rede hat Medienstaatsministerin Claudia Roth (69, Grüne ) ein neues Begegnungs- und Arbeitszentrum für Journalisten in Berlin-Neukölln eröffnet.

Unternehmer und Stifter Hans Schöpflin adressierte bei der Eröffnung auch die versäumte Digitalisierung und beschnittene Rechte von Journalisten. © Denis Zielke/TAG24

Die Aufgabe: Medienvielfalt fördern, den krisengebeutelten Journalismus retten, die Nachrichtenwüste bewässern. Dass sich ausgerechnet am Freitag, den 13. die Pforten öffneten, ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Später machte es aber kurz Rumms.

Publix nennt sich das von der Schöpflin Stiftung in Lörrach (Baden-Württemberg) finanzierte "erste Haus für Journalismus und Öffentlichkeit in Deutschland", so Intendantin Maria Exner (40).

Rund 350 Arbeitsplätzen bietet der Neubau mit offenem Campus-Charakter in der Hermannstraße 90 auf dem Grundstück eines evangelischen Friedhofs.

Im hinteren Bereich des Geländes befanden sich die Baracken für Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs. Auf der Straßenseite gegenüber der Hausnummer 90 reihen sich ein Handyshop, Späti, Sportwetten-Café, Döner-Bude, Goldankauf und Waschsalon aneinander.

Zu den ersten Mietern gehören unter anderem Reporter ohne Grenzen, Correctiv und das Netzwerk Recherche. Es war auch David Schraven (54), Gründer des Recherche-Büros "Correctiv", der im Oktober 2016 nach zwei Jahren an Unternehmer und Stifter Hans Schöpflin mit der Idee eines "Hauses für gemeinnützigen Journalismus" herantrat.

Ziel sei es, ein "Biotop ergänzender Energien und Talenten zu schaffen", erklärte Schöpflin in einer Rede und sagte an anderer Stelle: "Man muss leider sagen, dass wir in Deutschland Trump beinahe links wiederholen." Aufgabe aller Stiftungen sei es, "nicht schlapp zu machen, sondern Flagge zu zeigen".