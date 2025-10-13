"Coming home": Hunderte feiern in Berlin die Freilassung der israelischen Geiseln

Berlin - Mehrere Hundert Menschen haben auf dem Berliner Bebelplatz neben der Staatsoper die Freilassung der israelischen Geiseln gefeiert.

Volker Beck (64), Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sprach auf der Kundgebung. © Annette Riedl/dpa

Zu der Kundgebung mit dem Titel "Coming Home" versammelten nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag etwa 500 Menschen.

Viele trugen ein Symbol der Solidarität mit den von der islamistischen Terrororganisation Hamas entführten Menschen.

Eine Sängerin trat auf einer Bühne auf, der bekannte Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal (53) tanzte.