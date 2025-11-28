"Bloody X-Mas Markt": Dieser Berliner Weihnachtsmarkt will Dein Blut!

Berlin - Blutspenden, Glühwein und Hard-Rock-Konzerte klingt nach einer ungewöhnlichen Kombination. Genau das bietet der "Bloody X-Mas Markt" an der Universitätsmedizin Charité in Berlin , der am Freitag und Samstag stattfindet.

Auch in Hamburg trat die Band Lord of the Lost in diesem Jahr schon bei einer Blutspende-Aktion auf. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Weihnachtsmarkt ist vor dem Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie am Charité Campus Mitte aufgebaut und an beiden Tagen von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, die Blutbanken vor den Feiertagen zu füllen.

Das Event wird zusammen mit dem Festival Wacken Open Air organisiert. Geplant sind Konzerte der Bands Lord Of The Lost, die 2023 für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten sind, Deine Cousine und Heaven Shall Burn. Es gibt auch Autogrammstunden und Meet & Greets.

Für weihnachtliches Feeling sorgen sechs Hütten mit heißem Essen und Trinken. Es gibt Kinderschminken und Wikingerschach. Alle Einnahmen werden nach Angaben der Charité an das Childhood-Haus der Kinderschutzambulanz gespendet.

Für die Blutspende ist kein Termin nötig. Gespendet werden kann am Freitag zwischen 11 und 18 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 16.30 Uhr.

"Man muss allerdings mit Wartezeiten rechnen, wenn sich viele Menschen dazu entscheiden, spenden zu kommen", sagt ZTB-Sprecherin Marlen Zickert.