JVA Moabit: Spezieller Raum soll künftig Suizide im Gefängnis verhindern

Berlin - Freundliches Mobiliar statt karger Haftraum und Kameraüberwachung: Die Justiz will die Gefahr von Selbstmorden in Berliner Gefängnissen verringern.

Die Justizvollzugsanstalt Moabit will mit neuen Maßnahmen der Gefahr begegnen, dass Häftlinge nur noch den Tod als Ausweg sehen. © Soeren Stache/dpa

Ein Baustein dabei ist ein spezieller Raum, der Gefangenen in akuten suizidalen Krisen eine sichere und zugleich würdige Umgebung bieten soll, wie die Senatsjustizverwaltung mitteilte. Den ersten Raum dieser Art stellt Justizsenatorin Felor Badenberg (50, CDU) heute vor. Er befindet sich in der Haftanstalt Moabit.

Der sogenannte Suizidpräventionsraum soll betroffenen Insassen eine intensivere Betreuung sowie umfassendere Unterstützung ermöglichen. Trotz einer speziellen Ausstattung mit risikoarmem Mobiliar soll das Zimmer eine freundliche Atmosphäre ausstrahlen.

Bislang werden suizidgefährdete Gefangene in der Regel in karge und kameraüberwachte Hafträume gebracht.

Die Kosten für den speziellen Raum in der JVA Moabit lagen laut Justizverwaltung bei 340.000 Euro. Nach Angaben einer Sprecherin sollen weitere Suizidpräventionsräume in allen Haftanstalten des geschlossenen Vollzugs eingerichtet werden. Entsprechende Konzepte lägen bereits vor.

Der nächste Raum dieser Art wird nach derzeitigem Stand im Gefängnis Tegel eingerichtet, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Planungen dafür liefen.