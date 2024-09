"Da ham' wa den Salat": Berliner schnippeln am größten Obstsalat der Welt!

Berlin - Am heutigen Sonntag wollen sich Berliner ins Guinness-Buch der Rekorde schneiden. Dazu gibt es keinen besseren Anlass als den 75. Geburtstag des Fruchthofs Berlin. TAG24 war für Euch mit am Start, als es hieß, den größten Obstsalat der Welt in die Schüssel zu bringen.