Defekte Weiche: Verspätungen bei S-Bahnen im Berliner Westen
Von Matthias Arnold und Christoph Carsten
Berlin - Wegen der Reparatur einer Weiche am Berliner Westkreuz kommt es derzeit zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr.
Betroffen seien die Linien S3, S5, S7 und S9, teilte die Bahn mit.
Die Linie S5 verkehrt demnach nur zwischen Strausberg Nord und Charlottenburg.
Der letzte Halt für die Linie am Bahnhof Westkreuz entfalle, hieß es weiter.
Wegen eines Polizeieinsatzes am Hackeschen Markt sei zudem auf denselben Linien aktuell der Zugverkehr zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße unterbrochen.
Grund dafür sind demnach Personen in den Gleisen. Zum voraussichtlichen Ende des Einsatzes gab es zunächst keine Angaben.
