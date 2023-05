Die beliebtesten Babynamen in Berlin: Mohammed löst Noah ab

Berlin - Was waren 2022 die beliebtesten Baby-Vornamen der Deutschen? Darüber gibt die alljährliche Bestenliste der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) Auskunft. In Berlin gab es einige handfeste Überraschungen.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen des Jahres 2022 ermittelt und jetzt bekannt gegeben. © Hendrik Schmidt/dpa

In Berlin war der beliebteste Vorname für Jungen im Jahr 2022 Mohammed - und löste damit Noah ab, der auf Platz zwei rutschte. Auf Platz drei landete Adam.

Das wird aus einer Liste der häufigsten Erstnamen deutlich, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden veröffentlichte.

Bei Mädchen war in Berlin Sophia am beliebtesten, gefolgt von Emilia und Emma. Deutschlandweit führten Noah und Emilia die Liste an.

Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten.