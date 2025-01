eBay-Auktion: Ersteigere exklusive Nacht auf Bühne des Berliner Ensembles!

Damit die Gäste auch süße Träume in der außergewöhnlichen Umgebung haben, bekommen sie eine ein Gute-Nacht-Gedicht eines Ensemblemitglieds vorgetragen.

Los geht die außergewöhnliche Nacht am 28. Januar nach der Aufführung "Der kaukasische Kreidekreis", dessen Tickets im Event inbegriffen sind, um circa 21.30 Uhr. Dann wird ein Doppelbett aus dem Möbelfundus des Berliner Ensembles auf der Bühne aufgebaut.

Eine exklusive Nacht im Theater am Schiffbauerdamm, in dem unter anderem "Die Dreigroschenoper" uraufgeführt und eine Folge von "Babylon Berlin" gedreht wurde, kann bis zum 20. Januar ab 250 Euro ersteigert werden.

Übernachtungsgäste haben einen Blick auf den Zuschauersaal des Berliner Ensembles. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn die Bühnentechniker am Folgetag um 8 Uhr ihre Schicht beginnen, heißt es: "Raus aus den Federn!". Nach dem Check-out gibt es in der Kantine des Berliner Ensembles gemeinsam mit Intendant Oliver Reese ein exklusives Frühstück.

In der einzigartigen Übernachtungsumgebung gibt es sogar kostenloses WLAN. In den Backstage-Räumen neben der Bühne und in einer Ensemble-Garderobe befinden sich die Sanitäranlagen.

Jedoch gibt es keinen Küchenbereich und keine Waschmaschine. Zudem ist der Zugang nicht barrierefrei.

Haustiere sind nicht erlaubt und es darf in der gesamten Unterkunft nicht geraucht werden. Ein Parkplatz steht zur Verfügung. Nach Ablauf der Auktion ist eine Stornierung nicht mehr möglich.