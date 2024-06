Einer der Zwergflusspferd-Zwillinge im Berliner Zoo gestorben

Zwergflusspferde gelten als stark gefährdete Tierart. In ihrem natürlichen Lebensraum in Westafrika leben nach Angaben der International Union for Conservation of Nature (IUCN) weniger als 2500 der Tiere. Daher sei der Nachwuchs von großer Bedeutung.

"Unsere Bemühungen tragen dazu bei, diese faszinierende Art vor dem Aussterben zu bewahren und das Bewusstsein für ihre Bedrohung zu schärfen", teilte der Biologe und für die Flusspferde verantwortliche Kurator, Florian Sicks, mit.

Im Unterschied zu ihren größeren Verwandten sind die Füße der Zwergflusspferde mit weniger Schwimmhäuten versehen, weil sie mehr Zeit an Land als im Wasser verbringen.