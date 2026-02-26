Eins, zwei, Pozilei: Tausende Polizei-Bewerber fallen bei Deutschtest durch

Berlin - Fast 40 Prozent der Bewerber für die Ausbildung bei der Berliner Polizei sind bei dem vorgeschriebenen schriftlichen Deutschtest durchgefallen.

Bis zur Vereidigung schaffen es viele Polizei-Bewerber in Berlin nicht. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

10.874 junge Männer und Frauen wollten in den Jahren 2024 und 2025 die Polizeiausbildung absolvieren - 4271 davon scheiterten beim Deutschtest (39 Prozent). Das ergab eine Antwort von Polizei und Senat auf eine AfD-Anfrage.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel (59) hatte kürzlich beklagt: "Wir haben ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse, ganz unabhängig von Nationalitäten."

Viele Bewerber würden schon bei den schriftlichen Computertests, einem Diktat und einem Grammatiktest, durchfallen und das liege zu 80 Prozent an "mangelnden Deutschkenntnissen".

Die AfD fragte nach und die Antwort des Senats ergab genaue Zahlen: Am besten schnitten die Bewerber mit abgeschlossenem Studium ab. Von 336 Bewerbern fielen hierbei in den beiden Jahren 48 durch (14 Prozent). Von 5677 jungen Männern und Frauen mit Abitur oder Fachhochschulreife scheiterten 1764 an Rechtschreibung und Grammatik (31 Prozent).

Beim Mittleren Schulabschluss (MSA) war es fast jeder zweite der Bewerber, der durchfiel (1896 von 4029, oder 47 Prozent). Und Bewerber mit einer erweiterten Berufsbildungsreife (eBBr), früher ein erweiterter Hauptschulabschluss, kamen auf eine Durchfallquote von 69 Prozent (549 von 796).