Warnstreik an Vivantes-Kliniken geht los: Beschäftigte legen Arbeit nieder

Berlin - An Vivantes-Kliniken sind Beschäftigte seit den frühen Morgenstunden in einen Warnstreik getreten.

Klinik-Beschäftigte bei Vivantes sind aufgerufen, in Bereichen wie der Reinigung und Logistik die Arbeit niederzulegen. Um 5 Uhr ging der dreitägige Warnstreik laut Verdi los. (Archivbild) © Katharina Kausche/dpa

Die Gewerkschaft Verdi rief Angestellte aus Gastronomie, Logistik, Reinigung und anderen Bereichen der Vivantes-Tochterunternehmen auf, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Ärzte und Pflegefachkräfte zählen nicht dazu. Der Warnstreik habe um 5 Uhr begonnen, sagte ein Verdi-Sprecher. Der Aufruf gilt bis zum Ende der Nachtschicht am Morgen des 28. Februar.

Patienten müssen damit rechnen, dass planbare Operationen zum Teil verschoben werden, sagte ein Vivantes-Sprecher. Einige der streikenden Beschäftigten sind unter anderem für die Reinigung von Operations-Instrumenten zuständig.

Für Donnerstag ist laut Verdi eine zentrale Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus geplant, wenn das Landesparlament zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt. Auf eine Notdienstvereinbarung konnten sich Vivantes und Verdi bislang nicht verständigen.

Bei den Vivantes-Tochterunternehmen arbeiten rund 2.200 Beschäftigte. Verdi fordert für sie einen Tarifvertrag, bei dem die Regelungen des Tarifvertrags für Beschäftigte des öffentlichen Diensts in Krankenhäusern (TVÖD-K) eins zu eins auf die Vivantes-Beschäftigten übertragen werden.