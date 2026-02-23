Erst kein Salz, jetzt zu viel Splitt: Berlins Winter-Farce geht weiter

Berlin - In der Hauptstadt knirscht's gewaltig: Auf vielen Gehwegen in Berlin liegt derzeit noch jede Menge Streusplitt - und das wird auch noch einige Wochen lang so bleiben.

Um dem Winter in der Hauptstadt beizukommen, wurde jede Menge Splitt ausgestreut. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Berliner Straßenreinigung (BSR) rechnet damit, ihn voraussichtlich bis Mitte April beseitigt zu haben und bittet Anlieger und Hauseigentümer um Unterstützung, damit es möglichst schnell vorangeht.

"Wir hoffen, dass es viele Bürger gibt, die mit anpacken", sagte der Leiter der BSR-Straßenreinigung, Axel Koller - und gab dafür gleich mehrere Tipps.

Wer Streusplitt zusammenfegt, kann kleinere Mengen bis zu zehn Litern in einer Tüte in die Restmülltonne werfen. Wichtig sei, darauf zu achten, dass die Tonne von den BSR-Mitarbeitern noch bewegt werden muss und deshalb nicht zu schwer werden darf.

Etwas größere Splittmengen von bis zu 30 Litern können auch bei allen 14 BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden - dabei fallen keine Gebühren an.