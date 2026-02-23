Erst kein Salz, jetzt zu viel Splitt: Berlins Winter-Farce geht weiter

Viele Berliner Gehwege sind noch voller Splitt. Anwohner können mit anpacken, damit er möglichst bald verschwindet. Die Stadtreinigung gibt Tipps.

Von Andreas Heimann

Berlin - In der Hauptstadt knirscht's gewaltig: Auf vielen Gehwegen in Berlin liegt derzeit noch jede Menge Streusplitt - und das wird auch noch einige Wochen lang so bleiben.

Um dem Winter in der Hauptstadt beizukommen, wurde jede Menge Splitt ausgestreut.
Um dem Winter in der Hauptstadt beizukommen, wurde jede Menge Splitt ausgestreut.  © Sebastian Gollnow/dpa

Die Berliner Straßenreinigung (BSR) rechnet damit, ihn voraussichtlich bis Mitte April beseitigt zu haben und bittet Anlieger und Hauseigentümer um Unterstützung, damit es möglichst schnell vorangeht.

"Wir hoffen, dass es viele Bürger gibt, die mit anpacken", sagte der Leiter der BSR-Straßenreinigung, Axel Koller - und gab dafür gleich mehrere Tipps.

Wer Streusplitt zusammenfegt, kann kleinere Mengen bis zu zehn Litern in einer Tüte in die Restmülltonne werfen. Wichtig sei, darauf zu achten, dass die Tonne von den BSR-Mitarbeitern noch bewegt werden muss und deshalb nicht zu schwer werden darf.

Berlin: Stau-Alarm auf der A115: Autofahrer müssen sich umstellen
Berlin Lokal Stau-Alarm auf der A115: Autofahrer müssen sich umstellen

Etwas größere Splittmengen von bis zu 30 Litern können auch bei allen 14 BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden - dabei fallen keine Gebühren an.

BSR klärt auf: Splitt nicht in die Gullys fegen

Die Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung haben alle Hände voll zu tun, um den Rollsplitt von den Straßen und Gehwegen zu entfernen.
Die Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung haben alle Hände voll zu tun, um den Rollsplitt von den Straßen und Gehwegen zu entfernen.  © Andreas Heimann/dpa

Streusplitt, der auf dem Gehweg zu Häufchen zusammengefegt wird, kann dort am Rand des Weges liegen bleiben und wird dann von der BSR entfernt. Wichtig sei, den Splitt nicht in die Straßenkante zu fegen - und auch nicht in den Gully.

Der BSR extra Bescheid sagen, dass der Streusplitt zusammengefegt wurde, muss man nicht - und sollte man auch nicht, empfahl Koller.

"Uns ist nicht geholfen, wenn wir ständig angerufen und gefragt werden: Wann seid ihr bei mir? Wir können mit 2400 Mitarbeitern nicht überall zeitgleich sein."

Berlin: Schüler deckt Panne auf: Berliner Polizei zieht nach fehlerhaften Linealen Konsequenzen
Berlin Lokal Schüler deckt Panne auf: Berliner Polizei zieht nach fehlerhaften Linealen Konsequenzen

Die BSR verwendet den eingesammelten Splitt selbst nicht wieder. "Er wird gereinigt und im Straßenbau als Baumaterial verwendet", sagte Koller.

Streusplitt sei scharfkantig - wenn mehrfach darüber gelaufen wurde, werde er stumpf. "Wir benutzen immer frischen."

Titelfoto: Andreas Heimann/dpa

Mehr zum Thema Berlin Lokal: