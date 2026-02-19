Görlitzer Park soll nachts bald geschlossen werden

Von Andreas Rabenstein Berlin - Die seit mehreren Jahren angekündigte Nacht-Schließung des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg soll nun tatsächlich in rund einer Woche erfolgen.

Die neuen Eingangstore am Görlitzer Park in Kreuzberg stehen schon. (Archivbild) © Andrea Rabenstein/dpa

Damit wird die letzte Ankündigung des Senats vom Dezember zur Schließung ab März eingehalten. Eine Sprecherin der Senatsumweltverwaltung sagte, es bleibe bei diesem Termin, man peile den 1. März an.

Bis dahin sollen demnach auch die letzten kleinen Lücken im Zaun und rund um die Eingangstore geschlossen sein.

Die neu gebauten schwenkbaren Tore an den zahlreichen Eingängen des Parks werden dann je nach Jahreszeit ab 22 oder 23 Uhr abgeschlossen. Die Drehkreuze bleiben in eine Richtung zum Verlassen des Parks offen. w

Wachleute privater Firmen sollen das Ab- und Aufschließen übernehmen und auch sonst am und im Park kontrollieren. Das kostet laut einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken 800.000 Euro pro Jahr.

Zuletzt wurde in einer Ausschreibung für den Wachdienst aber auch ein kürzerer Zeitraum genannt. Diese Ausschreibung beginnt erst ab Mai. Das habe mit der Schließung der Eingänge aber nichts zu tun, so der Senat.

Mit der Schließung des Parks wollen Senat und Polizei die Drogen- und Gewaltkriminalität zurückdrängen. Die Verfolgung der Dealer und die Unterbindung des Drogenhandels sei deutlich leichter, wenn der Park nicht immer als Versteck dienen könne, so die Polizei.