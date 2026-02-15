Stau-Alarm auf der A115: Autofahrer müssen sich umstellen

Berlin - Wegen des Neubaus der Ringbahn- und der Westendbrücke müssen sich Pendler besonders am Montag auf Staus auf der A115 einstellen.

Auf der A115 gibt es Staugefahr. © Christoph Soeder/dpa

Die Überfahrt von der A115 auf den Messedamm (Parallelstrecke zur A100) ist ab Sonntagabend um 22 Uhr bis zum 24. Februar gegen 5 Uhr nur einspurig befahrbar. Das hat die Verkehrsinformationszentrale mitgeteilt.

Hintergrund sind Arbeiten zur Vorbereitung des Brückenneubaus.

Auf der A100 gibt es seit Monaten umfangreiche Sperrungen, weil mehrere Brücken marode sind und abgerissen werden.