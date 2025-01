Erste Berliner Notfallkarte: "Erschreckendes Ausmaß von Gewalt gegen Frauen"

Berlin - Traurig, aber umso wichtiger: Das Bezirksamt von Berlin-Lichtenberg hat am Montag erstmals eine "Notfallkarte gegen Gewalt" vorgestellt.

Fürs Erste wurden 20.000 Notfallkarten aufgelegt. © Bezirksamt Lichtenberg

Das Faltblatt liefert unter anderem zahlreiche Kontaktdaten zu Beratungsangeboten, Frauenhäusern und Notaufnahmen der Berliner Krankenhäuser, wie das Bezirksamt mitteilte.

Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (50, CDU) beklagte "ein erschreckendes Ausmaß von Gewalt gegen Frauen".

Dem Lagebild des Bundeskriminalamts zufolge sind im Jahr 2023 allein in der Hauptstadt 9830 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft geworden und die Zahlen steigen jährlich an.

"Um Betroffenen schnell und effektiv Unterstützung zu bieten, ist der Zugang zu Informationen essenziell", betonte der CDU-Politiker. Aus diesem Grund sei der Flyer ins Leben gerufen worden, der zunächst in einer Auflage von 20.000 Stück vorliegt.