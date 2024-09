Es hat sich ausgefuchst: Skulpturen nach Vandalismus-Serie in Reinickendorf abmontiert

Mitte Juli hatte das Bezirksamt die Kunstwerke noch stolz präsentiert. © Bezirksamt Reinickendorf

Vier der 20 künstlerisch gestalteten Skulpturen mit dem Reinickendorfer Wappentier fielen laut Mitteilung des Bezirksamtes innerhalb kürzester Zeit Vandalismus und Diebstahl zum Opfer.

Entsprechend fuchsig war Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (62, CDU). Um weiteren Schäden vorzubeugen, ließ sie die Fuchsparade am Sonntag von Mitarbeitern des Straßen- und Grünflächenamtes abmontieren und in den Werkhof bringen.

"Nachdem nun bereits der vierte Fuchs innerhalb kurzer Zeit zerstört wurde, liegt die Vermutung nahe, dass hier eine gezielte Aktion stattfindet", erklärte Demirbüken-Wegner.

Bis zum Wochenende waren von der Zerstörungswut Füchse in Waidmannslust, am Ludolfingerplatz in Frohnau, an der Alten Fasanerie in Lübars und am Barschelplatz in Tegelort betroffen. Doch vom vermeintlichen Fuchs-Feind fehlt jede Spur, die Polizei ermittelt.