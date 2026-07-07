Ferienstart in Berlin und Brandenburg: Hier brauchen Autofahrer Geduld

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In Berlin und Brandenburg starten am Donnerstag (9. Juli) die Sommerferien - und mit dem Reiseverkehr steigt die Staugefahr auf den Autobahnen.

Von Monika Wendel

Berlin - In Berlin und Brandenburg starten am Donnerstag (9. Juli) die Sommerferien - und mit dem Reiseverkehr steigt die Staugefahr auf den Autobahnen.

Auch auf der A100 ist zum Beginn der Schulferien mit viel Verkehr zu rechnen. (Archivbild)
Auch auf der A100 ist zum Beginn der Schulferien mit viel Verkehr zu rechnen. (Archivbild)  © Christophe Gateau/dpa

Bereits am Freitagnachmittag sei mit einem deutlichen Anstieg des Verkehrs zu rechnen, wenn Berufs- und Reiseverkehr aufeinandertreffen, teilte der ADAC mit. 

Am Samstagvormittag erwartet der Verkehrsclub ein hohes Verkehrsaufkommen auf den klassischen Reiserouten Richtung Süden, in die Alpen und Mittelgebirge, an die Nord- und Ostsee sowie in die Naherholungsgebiete. Baustellen können die Situation zusätzlich verschärfen. 

Urlauber aus den meisten Bundesländern sind am kommenden Wochenende unterwegs. Nur in Baden-Württemberg und Bayern beginnen die Sommerferien erst Ende Juli und Anfang August.

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Diese Strecken sind laut ADAC in Berlin und Brandenburg besonders staugefährdet:

  • A9 (Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München)
  • A10 (Berliner Ring)
  • A11 (Berliner Ring - Kreuz Uckermark)
  • A12 (Berliner Ring - Frankfurt/Oder)
  • A13 (Schönefelder Kreuz - Dresden)
  • A24 (Berliner Ring - Pritzwalk - Schwerin - Hamburg)
  • A100 (Berliner Stadtring)

In den Ferien im vergangenen Jahr kam es auf der A24 besonders dick: Zwischen dem Berliner Ring und Pritzwalk kam es zum längsten Stau in Brandenburg mit bis zu 29 Kilometern Länge.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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