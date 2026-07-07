Ferienstart in Berlin und Brandenburg: Hier brauchen Autofahrer Geduld

Berlin - In Berlin und Brandenburg starten am Donnerstag (9. Juli) die Sommerferien - und mit dem Reiseverkehr steigt die Staugefahr auf den Autobahnen.

Auch auf der A100 ist zum Beginn der Schulferien mit viel Verkehr zu rechnen. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Bereits am Freitagnachmittag sei mit einem deutlichen Anstieg des Verkehrs zu rechnen, wenn Berufs- und Reiseverkehr aufeinandertreffen, teilte der ADAC mit.

Am Samstagvormittag erwartet der Verkehrsclub ein hohes Verkehrsaufkommen auf den klassischen Reiserouten Richtung Süden, in die Alpen und Mittelgebirge, an die Nord- und Ostsee sowie in die Naherholungsgebiete. Baustellen können die Situation zusätzlich verschärfen.

Urlauber aus den meisten Bundesländern sind am kommenden Wochenende unterwegs. Nur in Baden-Württemberg und Bayern beginnen die Sommerferien erst Ende Juli und Anfang August.

Diese Strecken sind laut ADAC in Berlin und Brandenburg besonders staugefährdet: