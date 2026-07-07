Ferienstart in Berlin und Brandenburg: Hier brauchen Autofahrer Geduld
Von Monika Wendel
Berlin - In Berlin und Brandenburg starten am Donnerstag (9. Juli) die Sommerferien - und mit dem Reiseverkehr steigt die Staugefahr auf den Autobahnen.
Bereits am Freitagnachmittag sei mit einem deutlichen Anstieg des Verkehrs zu rechnen, wenn Berufs- und Reiseverkehr aufeinandertreffen, teilte der ADAC mit.
Am Samstagvormittag erwartet der Verkehrsclub ein hohes Verkehrsaufkommen auf den klassischen Reiserouten Richtung Süden, in die Alpen und Mittelgebirge, an die Nord- und Ostsee sowie in die Naherholungsgebiete. Baustellen können die Situation zusätzlich verschärfen.
Urlauber aus den meisten Bundesländern sind am kommenden Wochenende unterwegs. Nur in Baden-Württemberg und Bayern beginnen die Sommerferien erst Ende Juli und Anfang August.
Diese Strecken sind laut ADAC in Berlin und Brandenburg besonders staugefährdet:
- A9 (Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München)
- A10 (Berliner Ring)
- A11 (Berliner Ring - Kreuz Uckermark)
- A12 (Berliner Ring - Frankfurt/Oder)
- A13 (Schönefelder Kreuz - Dresden)
- A24 (Berliner Ring - Pritzwalk - Schwerin - Hamburg)
- A100 (Berliner Stadtring)
In den Ferien im vergangenen Jahr kam es auf der A24 besonders dick: Zwischen dem Berliner Ring und Pritzwalk kam es zum längsten Stau in Brandenburg mit bis zu 29 Kilometern Länge.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa