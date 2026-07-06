Knochenbrüche, Lähmungen, Tod: Berliner Tierheim richtet dringenden Appell an Katzenhalter

Berlin - Das Berliner Tierheim nimmt seit den warmen Sommertagen fast täglich verletzte Fundkatzen auf.

Im Sommer bleibt das Fenster häufiger offen oder gekippt. Für Katzen kann das gefährlich werden. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Einrichtung geht davon aus, dass viele der Tiere aus geöffneten Fenstern gestürzt sind. Fast täglich meldeten sich Menschen, die ihre aus dem Fenster gestürzte Katze vermissten, teilte das Tierheim mit.

Seit Anfang Juni seien in der hauseigenen Tierarztpraxis bereits acht schwere Knochenbruch-Operationen durchgeführt worden. So viele habe es zuletzt nur über mehrere Monate hinweg gegeben.

Was genau passiert sei, lasse sich bei Fundkatzen nicht immer mit letzter Sicherheit sagen. "Die Verletzungen lassen jedoch häufig eine medizinische Einschätzung zu: Bei Fensterstürzen kommt es immer wieder zu schweren Frakturen am ganzen Körper, etwa an Beinen, Becken, Kiefer oder Wirbelsäule."

An Katzenbesitzer hat das Tierheim eine dringende Bitte: Auch bei Hitze oder Hitzewellen dürften Fenster und Balkone nur gesichert geöffnet werden. "Ungesicherte Kippfenster sind ein absolutes Tabu." Versuche eine Katze hindurch zu klettern, könne das zu schweren Lähmungen oder zum Tod führen. Katzen hätten zwar einen guten Gleichgewichtssinn, könnten sich bei einem Sturz aber trotzdem schwer verletzen.