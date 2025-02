Gedenken an tote Hamas-Geiseln: Brandenburger Tor leuchtet orange

Berlin - Aus Solidarität mit den israelischen Geiseln der Hamas ist das Brandenburger Tor in Orange beleuchtet worden.

Zum Gedenken an die Hamas-Opfer Schiri Bibas und ihre beiden Söhne Kfir und Ariel, ist das Brandenburger Tor am Mittwoch angestrahlt worden. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Anlass war die Beisetzung der von den Hamas-Terroristen ermordeten Mitglieder der Familie Bibas in Israel, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.

Die in Geiselhaft der islamistischen Hamas getötete Schiri Bibas und ihre beiden Söhne Kfir und Ariel wurden am Mittwoch in Israel beigesetzt. Alle drei hatten unter anderem die deutsche Staatsangehörigkeit.

Das Berliner Wahrzeichen wurde mit den Schriftzügen "Never Forget" (Niemals vergessen) und "Bring Them Home Now" (Bringt sie jetzt nach Hause) angestrahlt.

Zum Zeitpunkt ihrer Entführung war Ariel vier Jahre alt, Kfir zehn Monate. Videoaufnahmen der verängstigten Mutter mit ihren beiden rothaarigen Söhnen, die während der Entführung entstanden, gingen um die Welt.