Gedenken an Weltkriegsende in Berlin: Polizei wappnet sich für Störungen

Berlin - Mit Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen wird am Montag und Dienstag an vielen Orten in Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert.

Die Berliner Polizei hat versucht, russische und ukrainische Symbole an den Sowjetischen Ehrenmalen in Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide zu verbieten. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa In Berlin sind mehrere Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor geplant. Die Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und ist mit mehr als 1500 Beamten im Einsatz. Die Berliner Polizei wollte ursprünglich russische und ukrainischer Flaggen, Symbole und Lieder rund um die Sowjetischen Ehrenmale in Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide für die Gedenktage am 8. und 9. Mai untersagen. Das Verwaltungsgericht Berlin hob jedoch im Eilverfahren am Wochenende zunächst das Verbot ukrainischer Symbole auf. In einer getrennten Entscheidung entschied das Gericht auch gegen das Verbot russischer Symbole. Berlin Lokal Am 8. und 9. Mai: Flaggenverbot in der Hauptstadt Diese Entscheidung focht die Polizei vor dem Oberverwaltungsgericht an.

Ukrainische Diplomaten verzichteten bewusst auf Kranzniederlegung an sowjetischen Gedenkstätten