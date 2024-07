23.07.2024 18:51 Unterführung unter A111 gesperrt: Starkstromkabel hängen über Fahrbahn!

In Berlin-Tegel haben sich am Dienstagmorgen an der Autobahnbrücke der A111 über die Holzhauser Straße Starkstromkabel gelöst.

Von Christoph Carsten

Berlin - Hier müssen Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein! In Berlin-Tegel haben sich am Dienstagmorgen an der Autobahnbrücke der A111 über die Holzhauser Straße Starkstromkabel gelöst. Die Holzhauser Straße in Tegel ist momentan gesperrt. © Polizei Berlin Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, hängen die Kabel über die ganze Breite der Brücke quer über der Fahrbahn. Da die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei, sei die Holzhauser Straße zwischen Wittestraße und Berliner Straße für Autos, Räder und Fußgänger komplett gesperrt worden, hieß es. Zudem ist es gegenwärtig nicht möglich, von der A111 aus Mitte kommend an der Holzhauser Straße abzufahren. In der Gegenrichtung von der A10 kommend steht nur die Ausfahrt in Richtung Berliner Straße zur Verfügung. Berlin Lokal Fennsee in Wilmersdorf müffelt nicht mehr: Das ist der Grund Am Mittwoch sollen die Arbeiten für eine Stützkonstruktion beginnen, mit der die Kabel gesichert werden sollen. Die Holzhauser Straße bleibt den Angaben der VIZ zufolge mindestens bis Mittwoch, das heißt, bis zum Abschluss der Bauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Titelfoto: Polizei Berlin