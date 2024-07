Nase voll: Berliner Star-Koch verbietet zu intensive Parfums in Restaurant

The Duc Ngo (50) hat bei Instagram einen dringenden Appell an seine Gäste gerichtet, denn "zu starke Parfums sind in meinen Sushi/Seafood Restaurants unerwünscht", betonte er.

The Duc Ngo betreibt aktuell zehn Restaurants in Berlin. © Britta Pedersen/dpa

Gegenüber der Berliner Morgenpost erklärte Ngo, dass sich dieses Problem immer weiter verschärft habe. "Es gibt Frauen und Männer, die sich geradezu in Wolken angesagter Parfüms hüllen, die besonders schwer und süß sind", stellte der in Hanoi geborene Koch fest.

Das nerve nicht nur die Köche und Servicemitarbeiter, sondern auch andere Gäste. Dennoch wolle er niemanden aus seinen Restaurants verweisen, sondern appelliere vielmehr an die Vernunft der Besucher.

Der Gastronom besitzt 14 Restaurants in ganz Deutschland, zehn davon allein in Berlin und ein weiteres ist in der Hauptstadt bereits in Planung. Zudem betreibt er ein Sommerrestaurant in der französischen Nobel-Küstenstadt Saint-Tropez.

Einer breiteren Öffentlichkeit dürfte The Duc Ngo aus diversen Kochsendungen bekannt sein, unter anderem ist er mehrmals bei "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer (53) aufgetreten.