Gedenkmarsch sorgt für Sperrungen: Reservisten ziehen durch Berlin

Berlin - Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr ziehen am Mittwoch im Rahmen ihres jährlichen Gedenkmarsches durch Berlin .

Wegen eines Gedenkmarsches kommt es in Berlin am Mittwoch zu Straßensperrungen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte, kommt es seit 7.45 Uhr zu ersten Sperrungen im Bereich Kladow (Bezirk Spandau).

Der Marsch beginnt um 8.15 Uhr am Kladower Damm.

Die Route führt den Angaben der VIZ zufolge über die Heerstraße, den Messedamm und die Straße des 17. Juni zum Platz der Republik.