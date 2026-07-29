Gedenkmarsch sorgt für Sperrungen: Reservisten ziehen durch Berlin
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Von Hendrik Broschart
Berlin - Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr ziehen am Mittwoch im Rahmen ihres jährlichen Gedenkmarsches durch Berlin.
Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte, kommt es seit 7.45 Uhr zu ersten Sperrungen im Bereich Kladow (Bezirk Spandau).
Der Marsch beginnt um 8.15 Uhr am Kladower Damm.
Die Route führt den Angaben der VIZ zufolge über die Heerstraße, den Messedamm und die Straße des 17. Juni zum Platz der Republik.
Außerdem könne der Zug der Reservisten von Autofahrern nicht überholt werden, hieß es in der Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale weiter.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa