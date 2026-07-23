Herzlos-Besitzer setzen zu Ferienbeginn zahlreiche Haustiere aus

Berlin/Potsdam - Auch in diesem Jahr gelangen mit Beginn der Sommerferien einige Tierheime in Berlin und Brandenburg an ihre Grenzen.

In den Sommermonaten werden viele Tiere einfach ausgesetzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Es werden insbesondere in den Sommermonaten zahlreiche Haustiere ausgesetzt, wie ein Sprecher des Landestierschutzverbandes Brandenburg erklärte. "Tierheime geraten dadurch an ihre Kapazitätsgrenzen. Für die Tiere bedeutet dies oft Angst, Hunger, Verletzungen oder sogar den Tod."

"Unser Fundkatzenbereich quillt bereits nach der ersten Ferienwoche über", hieß es vom Tierschutzverein in Berlin vor wenigen Tagen. Allein vom 6. bis 12. Juli wurden im Tierheim Berlin demnach 46 Fundkatzen aufgenommen, darunter drei Katzenmütter mit ihren Jungtieren.

"Die Zahlen direkt nach Beginn der Sommerferien sind jedoch alarmierend und erinnern an die Situation früherer Jahre."

"In Brandenburg stellt sich die Situation ähnlich dar. Natürlich kann bei gefundenen Tieren nie sicher gesagt werden, ob sie ausgesetzt wurden oder schon länger ohne Zuhause sind", sagte der Sprecher des Landestierschutzverbandes in Brandenburg. Tiere dürften niemals ausgesetzt werden, nur weil sie nicht in die Ferienplanung passen.