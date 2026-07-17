Gewitter sorgt für Chaos in Berlin: Ausfälle bei der S-Bahn

Berlin - Schwere Gewitter haben in Berlin am Freitagabend den S-Bahn-Verkehr eingeschränkt.

In Berlin wurde es am Freitagabend ungemütlich. © Elisa Schu/dpa

In Pankow führte ein Blitzeinschlag nach Angaben der S-Bahn dazu, dass es zu Verspätungen, Ausfällen und Einschränkungen kommt. Betroffen sind die Linien S1, S2, S8 und S85.

In Steglitz-Zehlendorf sorgte das Gewitter auf der Linie S1 im S-Bahnhof Sundgauer Straße für Beeinträchtigungen.

Wegen eines umgestürzten Baums wurde der Zugverkehr der S1 zwischen Zehlendorf und Botanischer Garten unterbrochen.

Die S2 fährt nur zwischen Lichtenrade und Potsdamer Platz im Zehn-Minuten-Takt.