Gewitter sorgt für Chaos in Berlin: Ausfälle bei der S-Bahn

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Schwere Gewitter haben in Berlin am Freitagabend den S-Bahn-Verkehr eingeschränkt.

Von Marc-Oliver von Riegen

Berlin - Schwere Gewitter haben in Berlin am Freitagabend den S-Bahn-Verkehr eingeschränkt.

In Berlin wurde es am Freitagabend ungemütlich.
In Berlin wurde es am Freitagabend ungemütlich.  © Elisa Schu/dpa

In Pankow führte ein Blitzeinschlag nach Angaben der S-Bahn dazu, dass es zu Verspätungen, Ausfällen und Einschränkungen kommt. Betroffen sind die Linien S1, S2, S8 und S85.

In Steglitz-Zehlendorf sorgte das Gewitter auf der Linie S1 im S-Bahnhof Sundgauer Straße für Beeinträchtigungen.

Wegen eines umgestürzten Baums wurde der Zugverkehr der S1 zwischen Zehlendorf und Botanischer Garten unterbrochen.

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Die S2 fährt nur zwischen Lichtenrade und Potsdamer Platz im Zehn-Minuten-Takt.

Die S85 verkehrt aktuell nur zwischen dem Flughafen BER und dem Treptower Park - von dort bis Pankow sollten Fahrgäste die S8 benutzen.

Titelfoto: Elisa Schu/dpa

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