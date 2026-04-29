Großaufgebot zum 1. Mai: Polizei rüstet gegen Linksextreme auf

Berlin - Die teils friedlichen und teils aggressiven Demonstrationen am 1. Mai erfordern nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein Großaufgebot von Einsatzkräften in Berlin .

Jedes Jahr zieht bei der Revolutionärer-1. Mai-Demonstration der sogenannte "Schwarze Block" durch Berlin. (Archivfoto) © Andreas Rabenstein/dpa

Mehr als 5000 Polizisten seien an dem Tag unterwegs, es gebe Unterstützung aus zahlreichen Bundesländern, betonte die GdP.

Vor allem die Demonstration um 18 Uhr in Kreuzberg und Neukölln zähle zu den größeren Events.

Sie führe auch am Görlitzer Park vorbei, bei dem die nächtliche Schließung rund um den 1. Mai aufgehoben wurde – eine sehr zu begrüßende Entscheidung, die die Eskalationsgefahr verringere.

Die linksextremistische Szene finde in den letzten Jahren immer weniger Unterstützer von "Gewaltexzessen", teilte der Berliner GdP-Vorsitzende Stefan Weh mit.