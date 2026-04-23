Berliner Stadtbahn ab Juni mehrere Monate gesperrt: Das müssen Reisende wissen

Berlin - Ab dem 14. Juni wird der Regional- und Fernverkehr auf der Berliner Stadtbahn, der Ost-West-Bahnverbindung, für mehrere Monate stark eingeschränkt sein.

Für mehrere Monate müssen sich Reisende im Regional- und Fernverkehr auf Einschränkungen einstellen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Grund sind Bauarbeiten. Nur die S-Bahn fährt regulär auf der Strecke. Nun hat die Bahn mitgeteilt, wie der betroffene Verkehr umgeleitet wird.

Im Regionalverkehr fahren demnach keine Züge zwischen den Bahnhöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Die Linien RE1 und RE7 beginnen und enden jeweils an diesen beiden Stationen. Die RB21 fährt von Potsdam aus nun bis Charlottenburg und nicht mehr zum Gesundbrunnen.

Die RE2 zwischen Hennigsdorf und Cottbus wird von Spandau aus über Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB10 zwischen Südkreuz und Wustermark entfällt im genannten Zeitraum.

Die Anbindung zum Flughafen BER sei in der Zeit weiterhin sichergestellt, betonte die Bahn. Der Flughafenexpress FEX fährt üblicherweise von einem Gleis im Untergeschoss des Hauptbahnhofs los – über Südkreuz bis zum BER.

Im Fernverkehr fahren die ICE-Züge von und nach Düsseldorf beziehungsweise Köln vom Hauptbahnhof aus über Südkreuz. Die Eurocity-Züge von und nach Polen starten und enden am Bahnhof Gesundbrunnen über Lichtenberg.