Berliner Stadtbahn ab Juni mehrere Monate gesperrt: Das müssen Reisende wissen
Von Matthias Arnold
Berlin - Ab dem 14. Juni wird der Regional- und Fernverkehr auf der Berliner Stadtbahn, der Ost-West-Bahnverbindung, für mehrere Monate stark eingeschränkt sein.
Grund sind Bauarbeiten. Nur die S-Bahn fährt regulär auf der Strecke. Nun hat die Bahn mitgeteilt, wie der betroffene Verkehr umgeleitet wird.
Im Regionalverkehr fahren demnach keine Züge zwischen den Bahnhöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Die Linien RE1 und RE7 beginnen und enden jeweils an diesen beiden Stationen. Die RB21 fährt von Potsdam aus nun bis Charlottenburg und nicht mehr zum Gesundbrunnen.
Die RE2 zwischen Hennigsdorf und Cottbus wird von Spandau aus über Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB10 zwischen Südkreuz und Wustermark entfällt im genannten Zeitraum.
Die Anbindung zum Flughafen BER sei in der Zeit weiterhin sichergestellt, betonte die Bahn. Der Flughafenexpress FEX fährt üblicherweise von einem Gleis im Untergeschoss des Hauptbahnhofs los – über Südkreuz bis zum BER.
Im Fernverkehr fahren die ICE-Züge von und nach Düsseldorf beziehungsweise Köln vom Hauptbahnhof aus über Südkreuz. Die Eurocity-Züge von und nach Polen starten und enden am Bahnhof Gesundbrunnen über Lichtenberg.
Deutsche Bahn baut an verschiedenen Stellen
Die Intercity-Züge zwischen Dresden und Rostock über Berlin werden den Angaben zufolge über das Ostkreuz umgeleitet. Bei der Verbindung zwischen Berlin und Hamburg entfällt der Halt Spandau.
Für Fahrgäste nach Nordrhein-Westfalen wird die Lage ab Oktober noch schwieriger. Dann beginnt die Generalsanierung der Strecke Berlin-Lehrte. Zwischen Oktober und Dezember wird die Verbindung erstmals vollständig gesperrt.
Das Umleitungskonzept für den Verkehr ist noch unbekannt. Im Regionalverkehr kommen wieder Ersatzbusse zum Einsatz. Zur weiteren Vollsperrung kommt es dann im gleichen Zeitraum 2027.
Die Bahn führt zwischen dem 14. Juni und dem 12. Dezember unter anderem Brücken- und Gleisarbeiten am Hauptbahnhof und an der Station Zoologischer Garten durch. "Weiterhin tauschen die Bautrupps entlang der Stadtbahn beispielsweise Schienenbefestigungen aus, setzen Weichen und das Entwässerungssystem instand, reinigen die Gleise und arbeiten an der Oberleitung", hieß es.
Am Berliner Hauptbahnhof werde außerdem ein neues Weichentrapez eingebaut. Vier neue Weichen sollen den Gleiswechsel und den Wechsel der Fahrtrichtung zwischen zwei Gleisen erleichtern.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa