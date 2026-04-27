Schwimmen gegen Schwimmverbot: Verein will ab jetzt regelmäßig in die Spree springen

Berlin - Bei seinem Engagement für erlaubtes Baden in der Spree will der Verein Flussbad Berlin noch mehr Druck machen.

Trotz des Verbots springen die Aktivisten regelmäßig in die Spree. (Archiv) © Paul Zinken/dpa

Ab Mai soll es bis zur Abgeordnetenhauswahl im September in jedem Monat eine Mitschwimm-Demo geben, wie der Verein ankündigte. "Am 20. ist Badetag" lautet dabei das Motto.

Die erste Demo im Spreekanal in diesem Jahr ist entsprechend für den 20. Mai geplant - 101 Jahre, nachdem das Verbot in Kraft getreten ist, das Baden in der innerstädtischen Spree untersagt.

Damals waren die zunehmende Verschmutzung des Flusses und damit verbundene Gesundheitsgefahren der Anlass. Heute ist das Baden nach wie vor verboten - die Umweltverwaltung könnte das ändern, hat das bisher aber abgelehnt.

Aus heutiger Sicht gebe es dafür keine fachliche Grundlage mehr, sagte Vereinsmitgründer Tim Edler. Der Verein plädiert deshalb dafür, zunächst eine Pilotbadestelle am Spreekanal in Berlin-Mitte einzurichten. Später könnten weitere in ganz Berlin hinzukommen. "Es geht", sagte Edler.

Ein einzelnes Flussbad ist inzwischen nicht mehr das Ziel des Vereins, der sich deshalb in Fluss Baden Berlin umbenennen will. Sein bisheriges Monitoringsystem zur Prognose der Wasserqualität in der Spree hat er nach eigenen Angaben weiterentwickelt.