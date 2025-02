Großdemo gegen rechts in Berlin: "Wir sind die Brandmauer!"

Berlin - Zehntausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD .

Die Polizei sprach am späten Nachmittag von rund 160.000 Menschen, die Veranstalter gaben 250.000 Teilnehmer an.

Der Protest richtet sich vor allem gegen die Union, deren Antrag für Zurückweisungen an deutschen Grenzen am Mittwoch im Bundestag eine Mehrheit auch mit den Stimmen der AfD erhalten hatte. In den vergangenen Tagen haben bereits Zehntausende Menschen deutschlandweit demonstriert.

Erstmeldung von 16.00 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.31 Uhr.