Grüner wird's doch: Berlin-Neukölln bekommt 249 neue Straßenbäume

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (37, SPD, r.) und Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Jochen Biedermann (44, Grüne) dürfen sich über 249 neue Bäume freuen. © Jonathan Penschek/dpa

In Neukölln werden noch in diesem Winter über den gesamten Bezirk verteilt insgesamt 249 Straßenbäume neu gepflanzt, wie das Bezirksamt am Dienstag mitteilte.

Besonders viele Bäume sollen dabei in der Gradestraße, Allerstraße, am Kiehlufer, im Neudecker Weg und in der Waßmannsdorfer Chaussee gesetzt werden.

Die Zahl sei zwar nicht rund, aber sie bereitete Jochen Biedermann (44, Grüne) große Freude. "249 neue Straßenbäume bedeuten, dass wir in diesem Winter zum ersten Mal seit Jahren wieder mehr neue Straßenbäume pflanzen können als wir fällen müssen", betonte der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr.

Bei den Neupflanzungen liegt demnach ein besonderes Augenmerk auf eine Anpassung an den Klimawandel. Insgesamt sollen sich 25 verschiedene Baumarten zum aktuellen Bestand hinzugesellen, wobei die Standorte fein säuberlich ausgewählt und fünf Jahre besonders gut umsorgt werden.