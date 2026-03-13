Hauptstadt-Kirche bald pleite? Immer weniger Berliner haben Bock auf Gott

Erneut kehrten 2025 zahlreiche Menschen ihrer Glaubensgemeinschaft in Berlin den Rücken. Wie es bei den verschiedenen Religionsgemeinschaften aussieht.

Von Mia Bucher

Berlin - Erneut kehrten vergangenes Jahr zahlreiche Menschen ihrer Glaubensgemeinschaft in der Hauptstadt den Rücken. Wie es bei den verschiedenen Religionsgemeinschaften aussieht.

Die Berliner Kirchen verzeichnen immer mehr Austritte. (Symbolfoto)
Die Berliner Kirchen verzeichnen immer mehr Austritte. (Symbolfoto)  © Christophe Gateau/dpa

17.681 Berlinerinnen und Berliner sind vergangenes Jahr aus einer Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Das geht aus einer Antwort der Justizverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (43) hervor.

Aus der evangelischen Kirche traten 10.703 Menschen aus, aus der römisch-katholischen Kirche 6840.

106 Menschen jüdischen Glaubens kehrten der jüdischen Gemeinde den Rücken. 32 weitere Austritte entfallen auf sonstige Religionsgemeinschaften, wie es in den Angaben heißt. Insgesamt betrachtet wurden die meisten Austritte im Amtsgericht Schöneberg (2663) vollzogen.

Für das Jahr 2024 hatte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) für beide Bundesländer 16.519 Austritte gemeldet. Dem Erzbistum Berlin kehrten in demselben Jahr 9172 katholische Christen den Rücken.

Wer aus einer Religionsgemeinschaft austreten will, muss persönlich eine entsprechende Erklärung abgeben. In Berlin kostet der Austritt 30 Euro.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

