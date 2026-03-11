Rolltreppen-Ärger am Berliner Hauptbahnhof: Wegner fordert schnelle Lösung

Berlin - Im Berliner Hauptbahnhof sind 35 von 52 Rolltreppen wegen technischer Probleme und aus Sicherheitsgründen stillgelegt – das inzwischen wochenlange Ärgernis für Tausende Reisende muss aus Sicht des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (53, CDU ) zügig ein Ende haben.

Immer noch ist das Rolltreppen-Problem in Berlin nicht gelöst. © Marlen Rothenburg/TAG24

"Der Regierende Bürgermeister erwartet von der Deutschen Bahn, dass die Probleme mit den Rolltreppen in Berlin möglichst schnell behoben werden", erklärte seine Senatssprecherin Christine Richter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Verkehrssenatorin Ute Bonde (59, CDU) steht laut Richter seit dem 18. Februar wegen der defekten Rolltreppen am Hauptbahnhof und auch am Südkreuz in engem Austausch mit der Deutschen Bahn. Auch am Dienstag habe die Senatorin mit der Bahn über die schwierige Lage gesprochen und Wegner informiert.

Zuvor hatte sich SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach (46) zu Wort gemeldet und dem "Tagesspiegel" gesagt: "Es ist mir fast peinlich, das zu fordern, aber kann der Regierende Bürgermeister der deutschen Hauptstadt bitte einmal die Deutsche Bahn anrufen und zum Klartext einladen, oder ist neben Rolltreppen am Hauptbahnhof auch die Verantwortung fürs große Ganze außer Betrieb?"