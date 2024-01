"Herzblut": Besondere Blutspendeaktion zum Valentinstag in Berlin

Berlin - Blutkonserven sind ein lebenswichtiges Gut, um die Patientenversorgung zu sichern, doch zurzeit gibt es auch durch Grippe und Co. einen Engpass.

Das Deutsche Rote Kreuz bittet zum Valentinstag insbesondere Paare aller Art, Blut zu spenden. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Viele Spendenwillige seien derzeit infiziert und daher vorübergehend nicht zur Blutspende zugelassen, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Montag mitteilte. Zumal stelle die Ferienzeit ein Problem dar.

Auch aus diesem Grund hat der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost die "Aktion Herzblut" ins Leben gerufen. Diese richtet sich speziell an Paare, die zum Valentinstag in Berlin eine gute Tat vollbringen wollen.

Vom 12. bis 16. Februar kann man sich dann entweder im ALEXA Shoppingcenter in Mitte oder im DRK-Blutspendezentrum am Hindenburgdamm in Steglitz gemeinsam zur Ader lassen.

Dabei müssen die Spender-Paare natürlich nicht unbedingt Liebende sein. Auch Mutter und Tochter, Vater und Sohn, Freunde, Kollegen, Sportkameraden oder Nachbarn sind im Doppelpack willkommen.