Darum haben am Freitag zwei Berliner Rathäuser bis in die Nacht geöffnet
Berlin - Am Freitag verlängern die Standesämter in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf ihre Öffnungszeiten - Anlass ist das einprägsame Datum 26. Juni 2026.
Denn Berlin hat nicht nur eine Lange Nacht der Museen und der Wissenschaften, sondern seit dem vergangenen Jahr auch der Eheschließung.
Am 25. Juli 2025 wurde die Aktion der Berliner Standesämter erstmals in der sogenannten Hochzeitsvilla Zehlendorf durchgeführt. An diesem Tag gab es exklusive Termine bis 22 Uhr.
Großer Erfolg und positive Resonanz führten schließlich dazu, dass die Lange Nacht 2026 ihre Wiederholung findet, und diesmal passt das Datum sogar noch besser als im Vorjahr.
Der 25. Mai 2025 kam nämlich nicht infrage, da es sich um einen Sonntag handelte und solche Sonderaktionen aus organisatorischen Gründen nur an Freitagen stattfinden können.
Der 26. Juni 2026 fällt genau auf diesen Wochentag, sodass die Nachfrage noch einmal größer war. Daher ist in diesem Jahr auch das Rathaus Schöneberg beteiligt. Hier werden für Heiratswillige zusätzliche Termine von 16.40 Uhr bis 21.20 Uhr angeboten.
56 Paare geben sich bei der "Langen Nacht der Eheschließung" das Jawort
Derweil können sich Paare in der Hochzeitsvilla von 15.45 Uhr bis 22 Uhr das Jawort geben. Für die Trauung außerhalb der regulären Öffnungszeiten fällt eine zusätzliche Gebühr von 80 Euro an.
Wer jetzt aber auf die Idee kommen sollte, spontan heiraten zu wollen, der ist viel zu spät dran, denn Termine bekommt man für diesen besonderen Tag schon lange nicht mehr.
Im Rathaus Schöneberg werden am Freitag insgesamt 32 Paare den Bund fürs Leben schließen, wie das zuständige Bezirksamt mitteilte.
"Wir freuen uns sehr, dass so viele Paare diesen Tag nutzen, um ihre Liebe und Verbundenheit offiziell zu besiegeln. Die 'Lange Nacht der Eheschließung' bietet einen besonderen Rahmen für diesen wichtigen Schritt", betonte Bezirksstadtrat Matthias Steuckardt (46, CDU).
In der Hochzeitsvilla laufen parallel weitere 24 Paare in den Hafen der Ehe ein. An "normalen" Tagen werden im Schnitt etwas mehr als 30 Trauungen auf den Standesämtern der Hauptstadt vollzogen.
Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa