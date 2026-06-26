Darum haben am Freitag zwei Berliner Rathäuser bis in die Nacht geöffnet

Berlin - Am Freitag verlängern die Standesämter in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf ihre Öffnungszeiten - Anlass ist das einprägsame Datum 26. Juni 2026.

Das geschichtsträchtige Rathaus Schöneberg beteiligt sich zum ersten Mal an der "Langen Nacht der Eheschließung". (Archivfoto) © Joerg Carstensen/dpa

Denn Berlin hat nicht nur eine Lange Nacht der Museen und der Wissenschaften, sondern seit dem vergangenen Jahr auch der Eheschließung.

Am 25. Juli 2025 wurde die Aktion der Berliner Standesämter erstmals in der sogenannten Hochzeitsvilla Zehlendorf durchgeführt. An diesem Tag gab es exklusive Termine bis 22 Uhr.

Großer Erfolg und positive Resonanz führten schließlich dazu, dass die Lange Nacht 2026 ihre Wiederholung findet, und diesmal passt das Datum sogar noch besser als im Vorjahr.

Der 25. Mai 2025 kam nämlich nicht infrage, da es sich um einen Sonntag handelte und solche Sonderaktionen aus organisatorischen Gründen nur an Freitagen stattfinden können.

Der 26. Juni 2026 fällt genau auf diesen Wochentag, sodass die Nachfrage noch einmal größer war. Daher ist in diesem Jahr auch das Rathaus Schöneberg beteiligt. Hier werden für Heiratswillige zusätzliche Termine von 16.40 Uhr bis 21.20 Uhr angeboten.