Sympathie-Bekundungen mit Hamas: Berlin erlässt mehrere Verbote!

Einer Frau hält bei einer Demo ein Schild mit der Parole "Palestine will be free from the River to the Sea" hoch. Dieser Ausspruch ist von der Berliner Staatsanwaltschaft als strafbar eingeordnet worden. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

Dabei sollen auch israel- und judenfeindliche Parolen skandiert worden sein, wie die Polizei berichtete.

Einer dieser Kampfschreie wurde jetzt von der Berliner Staatsanwaltschaft als strafbar eingeordnet.

Dabei handelt es sich um den Ausruf "From the River to the Sea, Palestine will be free", da hier ein Anfangsverdacht auf Volksverhetzung vorliege, wie es seitens der Behörde hieß.

Gemeint ist in der Parole das Land zwischen Mittelmeer und Jordan - das Staatsgebiet von Israel - auf dem es ein freies Palästina geben solle.

In Paragraf 130 heißt es im Strafgesetzbuch zum Tatbestand der Volksverhetzung, dass sich jeder strafbar macht, der "gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe [...] zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert".