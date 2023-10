Angriff auf Israel im Liveticker: 340.000 Menschen aus Gazastreifen vertrieben

Fortsetzung des Artikels laden

12. Oktober, 10.14 Uhr: Nun 340.000 im Gazastreifen vertrieben - Tausende Wohnungen zerstört

Schwere israelische Angriffe im Gazastreifen verbreiten unter der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken. Die Schläge kämen aus der Luft, vom Meer und vom Land, berichtete das UN-Nothilfebüro (OCHA) am Donnerstag. Auch die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel seien unvermindert weitergegangen. Bis zum späten Mittwochabend seien bereits fast 340.000 Menschen aus ihren Wohnungen geflüchtet, berichtete OCHA. Im Gaza-Streifen leben rund 2,2 Millionen Menschen.

Eine Frau geht durch das Karama-Viertel in Gaza-Stadt, nach einem israelischen Luftangriff. © Mohammed Talatene/dpa

12. Oktober, 10.04 Uhr: Israels Armee bereitet sich auf mögliche Gaza-Bodenoffensive vor

Israels Armee bereitet sich nach Angaben eines Militärsprechers auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor. "Wir bereiten uns auf ein Bodenmanöver vor, falls dieses von der politischen Führung entschieden wird", sagte Armeesprecher Richard Hecht am Donnerstag. Eine solche Entscheidung sei noch nicht gefallen.

12. Oktober, 10.03 Uhr: X-Chefin reagiert ausweichend auf Bretons Warnbrief

Elon Musks (52) Online-Dienst X hat ausweichend auf einen Warnbrief der EU-Kommission wegen Falschinformationen zum Angriff der islamistischen Hamas auf Israel reagiert. X-Chefin Linda Yaccarino (59) zählte in einer gut dreiseitigen Antwort am Mittwochabend (Ortszeit) die allgemeinen Plattform-Regeln und dementsprechend von X ergriffene Maßnahmen gegen illegale Inhalte auf. Sie ging nicht direkt auf die von Breton (68) erwähnten Berichte über die Verbreitung unter anderem von manipulierten Bildern, Mitschnitten aus Videospielen sowie falschen Informationen ein. Yaccarino forderte die Kommission auf, dem Dienst konkrete Details zu mutmaßlichen Verstößen vorzulegen, damit man Nachforschungen dazu anstellen könne.

Linda Yaccarino (59, r.) ist seit 6. Juni 2023 Nachfolgerin von Elon Musk (52, r.) als X-Chefin. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

12. Oktober, 9.57 Uhr: Scholz verteidigt Treffen mit Emir von Katar

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat sein Treffen mit dem Emir von Katar verteidigt. Katar habe eine wichtige Mittlerrolle inne, die es gerade dieser Tage auch nutze, sagte Scholz am Donnerstag bei seiner Regierungserklärung im Bundestag zum Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel. Scholz empfängt am Donnerstag den Emir von Katar in Berlin.

12. Oktober, 9.56 Uhr: Scholz versichert, dass Deutschland fest an der Seite Israels steht

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat Israel nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas die volle Solidarität Deutschlands zugesichert. "In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung in Berlin. Scholz ergänzte: "Das meinen wir, wenn wir sagen: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson."

12. Oktober, 9.42 Uhr: Scholz warnt vor Ausweitung von "feindseligen Akten" gegen Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel vor einer möglichen Ausweitung von Auseinandersetzungen gewarnt. "Gemeinsam rufen wir alle in der Region auf, von weiteren feindseligen Akten gegen Israel abzusehen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. "Unsere Botschaft ist klar: Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, Israel anzugreifen."

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) will die Anfeindungen gegen Israel stoppen. © Michael Kappeler/dpa

12. Oktober, 9.38 Uhr: Laut Scholz laufen Arbeiten mit ganzer Kraft, dass alle Geiseln freikommen

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat zugesichert, dass die Bundesregierung mit Hochdruck an der Befreiung der von der islamistischen Hamas entführten Geiseln arbeitet. "Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst", sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird", sagte Scholz. "Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen – in enger Abstimmung mit Israel und mit der gebotenen Vertraulichkeit."

12. Oktober, 9.36 Uhr: Scholz sagt Israel praktische Unterstützung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat Israel im Konflikt mit der Hamas auch praktische Unterstützung zugesagt. "Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten", betonte er am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Ich habe Premierminister (Benjamin) Netanjahu (73) gebeten, in engem Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren." Das gelte zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Auch andere Unterstützungsbitten Israels werde die Bundesregierung "unverzüglich prüfen und auch gewähren".

12. Oktober, 9.33 Uhr: Laut Israels Armee kein Flächenbombardement im Gazastreifen

Angesichts von Bildern weitreichender Zerstörungen im Gazastreifen hat ein israelischer Militärsprecher am Donnerstag betont, es gebe "kein Flächenbombardement" in dem Palästinensergebiet. "Wir greifen kein Ziel an, das nicht auf Geheimdienstinformationen basiert", sagte Sprecher Richard Hecht am Donnerstag. Die Angriffe seien zwar "größer als alles, was wir bisher gesehen haben", sagte er. Die Armee bekomme aber jeweils konkrete Informationen darüber, wo militante Palästinenser sich versteckten. "Wenn eine beteiligte Person sich versteckt, werden wir (die Zivilbevölkerung) vor dem Angriff warnen", sagte er. "Menschen, die gehen wollen, gehen dann."

12. Oktober, 9.30 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf über 1200

Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist am Donnerstag auf mindestens 1203 gestiegen. Rund 5800 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.