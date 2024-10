Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel: Berliner Polizei ist in Alarmbereitschaft

Zahlreiche Demonstrationen gab es in Berlin schon vor dem eigentlichen Jahrestag. © Joerg Carstensen/dpa

Mehr als 2000 Polizisten aus der Hauptstadt und vielen anderen Bundesländern sichern die hochrangig besetzten Veranstaltungen zum Gedenken und die vielen Kundgebungen zur Unterstützung Israels oder der Palästinenser ab.

An einem interreligiösen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (17 Uhr) in Charlottenburg nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) teil.

Mehr als 1000 Demonstranten werden danach bei einer stillen Demonstration zum nahegelegenen Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße erwartet. Ebenfalls 1000 Menschen sind für eine Mahnwache auf dem Bebelplatz in Mitte (18 Uhr) angemeldet.

Bei zwei propalästinensischen Demonstrationen sind am Südstern in Kreuzberg um 17 Uhr 300 und am Potsdamer Platz um 18 Uhr 200 Teilnehmer angegeben. Am Sonntag war eine ähnliche Demonstration mit mehr als 1000 Teilnehmern nach Stein- und Flaschenwürfen auf Polizisten vorzeitig beendet worden.