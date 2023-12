Kot-Attacke auf Wahlkreisbüro von Grünen-Politiker Jian Omar

Berlin - Eklige Attacke: Am Freitagnachmittag hat eine Frau in Berlin-Mitte Kot vor dem Wahlkreisbüro des Grünen-Politikers Jian Omar (38) verteilt.

Das Berliner Wahlkreisbüro des Grünen-Politikers Jian Omar (38) ist erneut von einer unbekannten Frau attackiert worden. © Wolfgang Kumm/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde eine Streife gegen 15 Uhr in den Ortsteil Moabit in die Elberfelder Straße alarmiert.

Wie der 38-Jährige den eintreffenden Beamten berichtete, sei die Dame vor dem Büro erschienen, habe ihm den Mittelfinger gezeigt und anschließend ein Glas mit Fäkalien auf den Gehweg vor der Amtsstube geworfen, das beim Aufschlagen zerbrochen sei.

Anschließend habe sie ihren Weg in Richtung Levetzowstraße fortgesetzt. Schaden sei bei dem Vorfall nicht entstanden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.

Es war nicht das erste Mal, dass Omar beleidigt und attackiert wurde. Bereits am 30. Oktober und am 10. November soll jeweils eine Frau aus der Nachbarschaft versucht haben, mit einem Hammer die Scheibe seines Büros einzuschlagen.