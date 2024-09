Kult-REWE ist wieder da! Zur Eröffnung locken besondere Angebote

Berlin - Der REWE an der Kulturbrauerei ist eine echte Institution. Für mehr als ein halbes Jahr hatte der Kult-Supermarkt wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Am heutigen Mittwoch feierte er Wiedereröffnung - TAG24 war dabei.

Er ist wieder da: Der Kult-REWE an der Schönhauser Allee feierte am Mittwoch Wiedereröffnung. © TAG24

Viel Herzblut war in die Aufpolierung des beliebten Ladens an der Schönhauser Allee geflossen - und so war es nur passend, dass die Kunden zur Eröffnung ab 9 Uhr durch einen roten Herzbogen in das Geschäft schritten.

Überhaupt wurde die Wiedereröffnung des Supermarktes im Berliner Szene-Viertel Prenzlauer Berg gebührend zelebriert. Vor dem Eingang legte ein DJ Musik auf, ein in REWE-rot gekleideter Stelzenmann empfing die Gäste.

Wer mit der REWE-App einkaufte, hatte danach die Möglichkeit, am Glücksrad zu drehen und einen Preis zu gewinnen.

"Wir finden es jetzt auf jeden Fall schöner. Hat ja auch ganze 15 Jahre bis zur Genehmigung gedauert, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht", sagte eine REWE-Mitarbeiterin über den Umbau. Seit Ende Februar hatte der Einkaufstempel für die Sanierung geschlossen.

Und tatsächlich wirkt in dem neuen alten Supermarkt alles wie aus dem Ei gepellt. Neu ist etwa das "REWE Deli", bei dem hungrige Partygänger, Touristen und Anwohner heiße Snacks bekommen können. Das Tagesgericht - zum Beispiel Erbseneintopf - gibt es für 4,50 Euro.