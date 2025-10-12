Laufevent sorgt für Sperrungen in der westlichen Berliner Innenstadt

Berlin - Am Sonntagmittag gehört der Berliner Westen den Laufschuhen statt den Autos: Für das Event "The Great 10k Berlin" kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

Wegen eines Laufevents in Charlottenburg müssen Autofahrer in Berlin am Sonntag mit Einschränkungen rechnen. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die jährliche Laufveranstaltung findet am Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr statt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Der zehn Kilometer lange Rundkurs startet demnach am Spandauer Damm beim Schloss Charlottenburg und führt über die Otto-Suhr-Allee, den Ernst-Reuter-Platz und die Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern.

Weiter geht es über die Hofjägerallee, Stülerstraße, Katharina-Heinroth-Ufer, durch den Zoo Berlin bis zum Elefantentor, danach entlang der Budapester Straße, Kantstraße, Windscheidstraße, Sophie-Charlotte-Platz und wieder zurück zum Spandauer Damm.

Die Laufstrecke wird laut Verkehrsinformationszentrale ab etwa 11 Uhr abgesperrt und soll nach dem Durchgang der letzten Läufer sowie der Reinigung stufenweise wieder freigegeben werden. Ab circa 14.30 Uhr ist die Strecke voraussichtlich wieder befahrbar.

Schon am Vormittag wird es eng: Ab 8.40 Uhr ist der Spandauer Damm zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Kaiser-Friedrich-Straße in beiden Richtungen gesperrt – dort laufen die Bambini- und Kinderläufe. Diese Sperrungen sollen bis etwa 16 Uhr andauern.