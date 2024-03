TAG24 hat ihn probiert: Was beim Poldi-Döner in Berlin anders ist

Bei der Eröffnung der Mangal-Filiale musste gar die Polizei anrücken, aber schmeckt der Döner von Lukas Podolski überhaupt? TAG24 hat den Test gemacht.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - So voll wie noch bei der Eröffnung war es am heutigen Freitag nicht. Lediglich fünf Leute sind vor mir an der Reihe. Am Sonntag sah das noch anders aus. Sogar die Polizei musste anrücken. Rund 300 Neugierige sind gekommen. Sie alle wollten den Döner von Lukas Podolski (38) probieren bzw. dem Weltmeister einmal ganz nah sein.

Bei der Eröffnung legt auch Lukas Podolski Hand an. © Annette Riedl/dpa Allein in NRW gibt es 27 "Mangal-Döner by LP 10" und seit wenigen Tagen nun auch eine Filiale in der Döner-Hauptstadt Berlin. TAG24 hat den Test gemacht. Leicht gemacht hat es sich Poldi allein schon mit seinem Standort nicht. Mitten in Kreuzberg, am Kottbusser Damm 1 (schräg gegenüber der Ankerklause), kommen die Berliner in den Genuss seines Sandwiches. Sitzplätze gibt es nicht, zumindest drinnen. Dafür ist die klassische Dönerbude viel zu klein. Allein der XXL-Fleischspieß nimmt gefühlt schon ein Viertel des Ladens ein. Berlin Lokal Leere Supermarkt-Regale in Berlin: Was Tesla damit zu tun hat Der Döner wird schließlich durchs Fenster gereicht. Nur der Name ist gewöhnungsbedürftig. Wer einen Kebab will, bestellt ein "Poldi Sandwich" - für 7,50 Euro. Ein Dürüm wiederum kostet 8,50 Euro. Das ist für Berliner Verhältnisse teurer, kostet ein Standard-Döner in der Regel zwischen sechs und sieben Euro. Dabei können sich die Berliner noch glücklich schätzen. In Köln müssen die Kunden fürs "Poldi Sandwich" sogar 40 Cent mehr zahlen.

Mitten in Kreuzberg will sich Poldi mit seinem Döner auch in Berlin etablieren. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Mangal-Filiale nun auch in Berlin: So schmeckt der Döner von Lukas Podolski