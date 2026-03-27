Mann tot in Gartenlaube entdeckt: Das ist das Ergebnis der Obduktion

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Laube in Berlin-Neukölln geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus.

Von Denis Zielke

Berlin - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Laube in Berlin-Neukölln geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus.

Feuerwehrleute entdeckten die Leiche. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Symbolbild)
Feuerwehrleute entdeckten die Leiche. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Symbolbild)  © David Inderlied/dpa

Das vorläufige Obduktionsergebnis hätte ergeben, dass der 36-Jährige offenbar gestürzt sei, teilte die Behörde am Freitag mit.

Demnach bestünde kein Anlass, wegen eines Tötungsdelikts oder anderer Straftaten zu ermitteln, hieß es weiter.

Am Dienstag hatten Feuerwehrleute den leblosen Körper gegen 14.45 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Oderstraße im Schillerkei am Tempelhofer Feld entdeckt und die Polizei informiert.

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Zu dem Zeitpunkt konnten die Ermittler aufgrund der Verletzungen des Toten eine Gewalttat nicht ausschließen. Zur genauen Todesursache äußerte sich die Polizei nicht.

Titelfoto: David Inderlied/dpa

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