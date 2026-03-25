Neue Riesen-Arena in Berlin: Was hinter dem Bauvorhaben steckt

Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin plant mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der NBA Europe den Bau einer neuen Riesen-Arena in der Hauptstadt.

Alba Berlin plant den Neubau einer großen Mehrzweckarena im Südosten von Berlin. © Andreas Gora/dpa

Die NBA-taugliche Halle mit 15.000 Zuschauerplätzen soll in Adlershof im Berliner Südosten entstehen, wie die "Berliner Morgenpost" berichtete.

Die Idee wird vom Berliner Senat unterstützt. "Die NBA braucht einen Standort in der Sporthauptstadt Berlin - und Alba hat endlich eine Heimstätte für den Profisport und die Nachwuchsförderung", sagte Sportsenatorin Iris Spranger (64, SPD) auf dpa-Anfrage.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Senatsverwaltung für Inneres und Sport verfolge der Klub im Zusammenhang mit der Teilnahme an der NBA Europe Überlegungen, eine Mehrzweckhalle auf dem Gelände des Technologieparks Adlershof errichten zu lassen, das in Landesbesitz ist. Konkrete Pläne hierzu lägen dem Senat derzeit aber noch nicht vor. Alba reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Die neue Arena soll laut "Morgenpost" Kern eines neuen Sport-Campus werden, zu dem auch ein Trainingszentrum für die Profiteams der Männer und Frauen sowie die vielen Jugendmannschaften von Alba gehören sollen.