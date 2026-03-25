Reiseverkehr in den Osterferien: Hier droht in Berlin und Brandenburg Stau-Frust

Berlin - Am kommenden Montag (30. März) beginnen in Berlin und Brandenburg die Osterferien. Für Autofahrer bedeutet das: Es wird voll auf den Straßen.

Zum Ferienbeginn sind Staus ein gewohntes Bild auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) ist insbesondere am Freitag (27. März) und Samstag (28. März) mit mehr Verkehr zu rechen, wenn viele Familien in den Urlaub starten.

Der Gründonnerstag (2. April) wird voraussichtlich der verkehrsreichste Tag der Ferienzeit. Dann sind nicht nur Reisende, sondern auch Berufspendler unterwegs.

Am Ostermontag (6. April) erwartet die VIZ starken Rückreiseverkehr aus den Urlaubsregionen. Noch größer ist die Staugefahr am Wochenende des 11. und 12. April, wenn die Ferien zu Ende gehen.

Während des Reiseverkehrs sollten Autofahrer vor allem an den Großbaustellen auf den Stadtautobahnen A100 und A115 mehr Zeit einplanen. Auf der A100 steht in Richtung Wedding zwischen der Anschlussstelle Detmolder Straße sowie zwischen Kurfürstendamm und Spandauer Damm nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf der A115 in Richtung Dreieck Funkturm wird der Verkehr zwischen dem Zollamt Dreilinden und der Anschlussstelle Spanische Allee ebenfalls einspurig geführt.