Mehr Selbstbestimmung für Transmenschen: So viele änderten in Berlin ihren Geschlechtseintrag

Von Antje Kayser Berlin - Seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes haben 3151 Menschen in Berlin ihren Geschlechtseintrag ändern lassen.

Im November 2024 trat das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. © Hannes P Albert/dpa

Das geht aus Daten der Senatskanzlei hervor, die diese auf Anfrage der dpa mitteilte.

Das Gesetz trat am 1. November 2024 in Kraft. Bereits ab August 2024 konnten Menschen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags anmelden. Im November und Dezember 2024 änderten 937 Menschen ihren Geschlechtseintrag. Im Jahr 2025 waren es 1884, von Januar bis Mai 2026 weitere 330.

Die meisten änderten die Angabe von weiblich zu männlich oder umgekehrt. Das traf auf 1877 Fälle zu. Deutlich seltener wurde der Eintrag zu "divers" oder ohne Geschlechtsangabe geändert.

Die meisten Antragsteller waren volljährig. 216 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren ließen ihren Geschlechtseintrag ändern. Zudem änderten 43 Kinder zwischen fünf und 13 Jahren den Eintrag, drei weitere waren jünger als fünf Jahre.

Bei Minderjährigen ist dafür die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, in der Regel der Eltern, erforderlich. Sie müssen außerdem versichern, über die Auswirkungen informiert worden zu sein.