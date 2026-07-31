Blaualgen in der Havel: Welche Berliner Badestellen betroffen sind

Berlin - Die meisten Berliner Badestellen sind zum Baden geeignet – für die Badestellen Breitehorn und Radfahrerwiese an der Havel gelten nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) aber Warnhinweise.

Das Lageso hat für zwei Badestellen an der Havel eine Warnung herausgegeben. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

An beiden Badestellen gebe es eine Blaualgenmassenentwicklung und eine sehr geringe Sichttiefe, weshalb die Wasserrettung erschwert werden könne, heißt es in der Bewertung der Wasserqualität. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Gemäß einer Empfehlung des Umweltbundesamtes fänden zusätzliche Untersuchungen auf Blaualgen-Toxine statt. Laut Lageso werden alle 39 Badestellen in der Hauptstadt während der Badesaison regelmäßig untersucht.

Grundlage sind mikrobiologische Messungen, insbesondere zu Keimen wie Escherichia coli und Enterokokken, die Hinweise auf mögliche Verunreinigungen geben.

Nach starken Regenfällen oder bei hohen Temperaturen kann sich die Wasserqualität kurzfristig ändern und Blaualgen können sich vermehren.