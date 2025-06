Nach tödlichem Sturm in Berlin: Bezirk gibt Warnung heraus

Berlin - Nach dem tödlichen Sturm vom vergangenen Montag hat das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf am Mittwoch vor dem Betreten von öffentlichen Parkanlagen und Friedhöfen gewarnt.

Alles in Kürze

Bei dem Sturm sind im Stadtgebiet von Berlin vielerorts Bäume entwurzelt worden oder dicke Äste und Kronen abgebrochen. © Andreas Gora/dpa

Als Grund gab die Behörde eine erhöhte Unfallgefahr durch umsturzgefährdete Bäume sowie abgebrochene Äste und Kronen an.

Bislang wurden in dem Berliner Bezirk zehn entwurzelte Straßenbäume festgestellt - in den Parkanlagen sind sogar 21 Bäume abgeknickt oder umgestürzt. Dazu gesellen sich diverse Ast- und Kronenbrüche.

In den Waldparkanlagen an der Krummen Lanke und am Schlachtensee konnten allerdings noch nicht alle Schäden vollständig erfasst werden, wie das Bezirksamt weiter mitteilte.

Die Kontrollen würden am Mittwoch fortgesetzt. Es könne jedoch noch einige Zeit dauern, bis die Friedhöfe und Grünanlagen wieder sicher betreten werden können, informierte die Behörde.

Am Montag starb eine Frau, nachdem ihr Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden war. Drei weitere Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt.