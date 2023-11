Nach Verbot von Samidoun und Hamas: Polizei rechnet mit Randale in Berlin

Berlin - Gibt es wieder nächtliche Randale? Die Berliner Polizei stellt sich auf Proteste ein infolge des Verbots des Netzwerks Samidoun in Deutschland und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.

Aufgrund des Nahostkonflikts gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Krawalle in Berlin, besonders im Bezirk Neukölln. © Paul Zinken/dpa

Man gehe davon aus, dass die Entscheidung "zu einer Emotionalisierung" führen werde, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Bei einer Demonstration an diesem Samstag, für die mehrere pro-palästinensische Gruppierungen bundesweit mobilisieren, erwartet die Polizei einen großen Zustrom. Angemeldet seien rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Wir können nicht ausschließen, dass es deutlich mehr werden", so die Polizeisprecherin.

Bereits am vergangenen Wochenende waren weit mehr als 10.000 Menschen aus Solidarität mit Palästina durch die Straßen gezogen. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es immer wieder Kundgebungen in der Hauptstadt.

Die Polizei ist täglich mit mehreren Hundert Einsatzkräften unterwegs, unterstützt wird sie inzwischen aus anderen Ländern und von der Bundespolizei.