Angriff auf Israel im Liveticker: Biden will Hilfspaket für Israel beantragen

Israels Militär bleibt hart: Die Bodenoffensive im Gazastreifen werde kommen, heißt es. Der US-Präsident will indes beim Kongress ein Hilfspaket beantragen.

Israel - Kurz vor der drohenden Bodenoffensive Israels gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen kommt in das Ringen um die dringend nötige Hilfe für die verzweifelte Bevölkerung Bewegung.

Friedenstruppen der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) patrouillieren an der libanesisch-israelischen Grenze. © Ali Hashisho/XinHua/dpa Die in Ägypten am Grenzübergang Rafah lagernden Hilfsgüter sollen laut eines israelischen Armeesprechers spätestens am Samstag im Gazastreifen ankommen. Israels Verteidigungsminister Joav Galant (64) kündigte derweil Medienberichten zufolge eine baldige Bodenoffensive an. "Der Befehl wird kommen", sagte er demnach den nahe der Grenze zur von Israel abgeriegelten Küstenenklave aufmarschierten Truppen. US-Präsident Joe Biden (80) will unterdessen beim Kongress ein Hilfspaket beantragen, das auch "beispiellose Hilfe für Israel" enthalten soll. Experten warnen vor einem blutigen Häuserkampf, sollte Israel wie erwartet Bodentruppen in den dicht besiedelten Gazastreifen am Mittelmeer schicken. Alle aktuellen Entwicklungen zum Angriff auf Israel findet Ihr hier im TAG24-Liveticker. Ältere Nachrichten zum aktuellen Nahost-Konflikt findet Ihr hier.



20. Oktober, 6.41 Uhr: Biden will bei Kongress Hilfspaket für Ukraine und Israel beantragen

US-Präsident Joe Biden will beim US-Kongress ein umfassendes Hilfspaket unter anderem für die Ukraine und Israel beantragen. Die USA könnten und würden nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas oder Tyrannen wie Kremlchef Wladimir Putin gewinnen würden, sagte Biden am Donnerstagabend in einer seiner seltenen Ansprachen aus dem Oval Office an die Nation. Biden nannte keine Summe für das Paket. US-Medien hatten zuvor von 100 Milliarden US-Dollar (knapp 94,5 Milliarden Euro) berichtet. Demnach sollten darin auch Mittel für Taiwan und die US-Grenzsicherung enthalten sein. Die Details wollte das Weiße Haus an diesem Freitag bekanntgeben.

Joe Biden (80) spricht im Oval Office des Weißen Hauses über den Krieg in Nahost und in der Ukraine. © Jonathan Ernst/Pool Reuters/AP/dpa

20. Oktober, 2.06 Uhr: Armee-Sprecher: Hilfsgüter aus Ägypten spätestens Samstag in Gaza

Die in Ägypten lagernden Hilfsgüter für die Bewohner des Gazastreifens sollen nach Aussage eines israelischen Armeesprechers spätestens am Samstag dort ankommen. Die ersten Lieferungen würden "morgen, spätestens übermorgen" in Gaza eintreffen, sagte Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher der israelischen Armee, am Donnerstagabend in der Sendung "RTL Direkt". Er sagte weiter, die Vorbereitungen für die Bodenoffensive seien abgeschlossen. Wann genau diese beginne, unterliege der Geheimhaltung.

20. Oktober, 1.34 Uhr: UN-Generalsekretär drängt auf Hilfsgüter für Gazastreifen

UN-Generalsekretär António Guterres hat mit Nachdruck Hilfsgüter für die Menschen im von Israel abgeriegelten Gazastreifen gefordert. "Wir brauchen schnellen, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Wir brauchen sofort Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff", schrieb Guterres in der Nacht zum Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter). "Wir brauchen diese Hilfe in großem Umfang und sie muss nachhaltig sein", schrieb er. Der UN-Generalsekretär ist in Ägypten, um mit der Regierung über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in den Gazastreifen zu sprechen.

20. Oktober, 0.19 Uhr: Israels Armee greift erneut Ziele der Hisbollah im Libanon an

Das israelische Militär hat in der Nacht zu Freitag erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon sowie mutmaßliche Terroristen dort angegriffen. Als Reaktion auf Beschuss der schiitschen Miliz am Mittwoch habe die Armee unter anderem Beobachtungsposten der Hisbollah attackiert, teilte das Militär mit. Zudem habe ein Kampfjet drei Menschen getroffen, die versucht hätten, Raketen in Richtung Israel abzufeuern. Unklar war zunächst, ob es dabei Verletzte oder Tote gab.

19. Oktober, 22.35 Uhr: Ein Toter bei Gefechten an libanesisch-israelischer Grenze