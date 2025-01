Nachbarn hören Hilfeschreie: Mann zündet sich an und rennt auf Polizisten zu!

Berlin - Schreckliche Szenen in Berlin -Schöneberg: In der Nacht zum heutigen Sonntag hat sich ein 46-Jähriger vor den Augen seiner Partnerin angezündet.

Die Polizei konnte die Nachbarn in Sicherheit bringen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Fritz-Reuter-Straße, es ist gegen 0.20 Uhr, ein unscheinbares Mehrfamilienhaus. Nachbarn wählten den Notruf, berichtete die Polizei.

Sie gaben an, immer wieder Hilferufe gehört zu haben. Beim Eintreffen bestätigte sich das. Die Beamten machten eine Frau in einer Wohnung des Hauses ausfindig, die lautstark um Hilfe schrie.

Es dauerte, bis die 52-Jährige nach mehrmaliger Aufforderung die Tür öffnete. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, bot sich ihnen ein furchtbares Bild: Der Lebensgefährte der Frau hielt ein Feuerzeug in der Hand, seine Kleidung war mit Brandbeschleuniger getränkt. Kurz darauf zündete sich der 46-Jährige den Angaben zufolge an.

Die Einsatzkräfte wichen zurück, doch der brennende Mann rannte laut Mitteilung auf sie zu und zerrte an der Uniform eines Beamten. Glücklicherweise wurden bei dem Kontakt nur Schuhe, Jacke und Haare des Polizisten angesengt.

Der 46-Jährige zog sich wieder in die Wohnung zurück. Die Polizisten brachten anschließend die Nachbarn in Sicherheit und schafften es, erneut in die Wohnung des Mannes vorzudringen, dessen Kleidung mittlerweile erloschen war.